Bozkırın ortasında saklı cennet. Hem kamp hem plaj keyfi bir arada
24.06.2026 11:05
Konya'nın doğal plajlarından Acıgöl ilgi çekiyor.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan krater gölü Acıgöl, yaz sezonunun gözdesi oldu.
Konya'da Karapınar ilçe merkezinin 10 kilometre doğusunda yer alan Acıgöl'ün sığ sularında sucul makro algler, mavi-yeşil algler, diyatomlar ve mor bakteriler yaşıyor. Suyu kendine has acı ve tuzlu bir tadı olan gölün derinliği 300 metreyi buluyor.
Son dönemde yapılan çevre düzenlemeleriyle çehresi değişen Acıgöl, yüzer havuzu, plaj voleybolu sahası, sahil duşları, piknik alanları ve otopark gibi sosyal imkanlarıyla dikkat çekiyor.
Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği göl, yaz aylarında serinlemek ve vakit geçirmek isteyenler için doğal ve ekonomik bir alternatif sunuyor.
Acıgöl'ün derinliği 300 metreyi buluyor.
KİMİ KAMP YAPIYOR, KİMİ SERİNLEMEK İÇİN YÜZÜYOR
Ailecek Acıgöl'e gelen vatandaşların kimisi çadır kurarak göl kıyısında kamp yaparken, bazı vatandaşlar ise serinlemek için gölde yüzme fırsatı buluyor. Acıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlar, bölgenin ailece vakit geçirmek ve piknik yapmak için oldukça uygun olduğunu belirterek, sunulan imkanlardan memnun kaldıklarını ifade ettiler.
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