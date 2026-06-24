Bozkırın ortasında saklı cennet. Hem kamp hem plaj keyfi bir arada

Konya 'da Karapınar ilçe merkezinin 10 kilometre doğusunda yer alan Acıgöl'ün sığ sularında sucul makro algler, mavi-yeşil algler, diyatomlar ve mor bakteriler yaşıyor. Suyu kendine has acı ve tuzlu bir tadı olan gölün derinliği 300 metreyi buluyor.

Son dönemde yapılan çevre düzenlemeleriyle çehresi değişen Acıgöl, yüzer havuzu, plaj voleybolu sahası, sahil duşları, piknik alanları ve otopark gibi sosyal imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği göl, yaz aylarında serinlemek ve vakit geçirmek isteyenler için doğal ve ekonomik bir alternatif sunuyor.