Çaldığı arabayla kaza yaptı, 454 bin lira ceza yedi

Mengene Caddesi'nde bir kişi, kendisinden yardım istediğini sandığı şüpheli Ali Ö'nün (34) yanında aracını durdurdu. Bunun üzerine Ali Ö. elindeki kutunun içinde tabanca olduğunu söyleyerek aracı gasbetti ve bölgeden uzaklaştı.

Konya 'nın Karatay ilçesinde, gasbettiği araçla kazaya karışan ve tutuklanan şüpheliye 454 bin 931 lira para cezası uygulandı.

YASAL UYARI

KONYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KONYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.