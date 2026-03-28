Cezaevinden izinli çıktı, evde ölü bulundu

Hacıseyitali Mahallesi 153093 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın dördüncü katında bulunan dairede 41 yaşındaki Oktay Deniz ölü bulundu.

Geçen çarşamba günü cezaevinden izinli çıkıp evde kalmaya başlayan Oktay Deniz'den iki gündür haber alamayan yakınları durumu polis bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri itfaiyenin yardımıyla eve girerken, yapılan kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Deniz'in cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından cenaze aracına taşınarak otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.