Cezaevinden izinli çıktı, evde ölü bulundu
28.03.2026 13:09
Şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlatıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi evde ölü olarak bulundu.
Hacıseyitali Mahallesi 153093 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın dördüncü katında bulunan dairede 41 yaşındaki Oktay Deniz ölü bulundu.
Geçen çarşamba günü cezaevinden izinli çıkıp evde kalmaya başlayan Oktay Deniz'den iki gündür haber alamayan yakınları durumu polis bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri itfaiyenin yardımıyla eve girerken, yapılan kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Deniz'in cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından cenaze aracına taşınarak otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
KONYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KONYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.