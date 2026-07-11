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Cezaevine oğlunu ziyarete gitti, göremeden kendisi tutuklandı

11.07.2026 13:04

Cezaevine oğlunu ziyarete gitti, göremeden kendisi tutuklandı
IHA

Şüpheli kadın tutuklandı.

İHA
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Konya'nın uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan oğlunu ziyarete giden bir kadının üzerinden 18 adet uyuşturucu hap çıktı. Şüpheli kadın tutuklandı.

Akşehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuşturucu madde suçundan tutuklu bulunan A.Ç.'yi ziyarete gelen annesi F.Ç., ziyaretçi kabulü öncesinde infaz koruma memurları tarafından yapılan rutin üst aramasından geçirildi. 

 

Görevliler üst aramasında F.Ç.'nin göğüs bölgesine gizlenmiş halde toplam 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

 

Olayın ardından durum tutanak altına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu haplara el konuldu. 

 

GÖZALTINA ALINDI

 

İhbar üzerine cezaevine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.Ç. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

 

 Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarıldı. 

 

Mahkemece tutuklanan F.Ç., cezaevine gönderildi.

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