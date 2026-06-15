Çocukların kavgası mahalleyi karıştırdı. Biri ağır 5 yaralı

Karatay ilçesindeki çocukların kendi aralarında ettiği kavgaya büyükler de dahil oldu.

Olay, saat 09.00 sıralarından Erler Mahallesi Haslet Sokak’ta meydana geldi. Kaya ve Şut ailelerinin çocukları arasında sokakta çıkan kavgaya, büyükleri de karıştı.

Kavgada Fesih Kaya, İlhan Şut ile Ersin Şut’u bıçakla, Nimet Şut ile Şakir Kaya ve Hikmet Kaya da sopa, tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İlhan Şut'un durumunun ciddi olduğu belirtildi.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Olaya karışan Fesih Kaya, polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.