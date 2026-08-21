Domuz sürüsüne ateş ederken arkadaşını öldürdü
21.08.2026 13:25
Şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde arkadaşı tarafından kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Konya'da arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü.
İddiaya göre, Emre Tepeci (32), M.H. (46) ve M.K. (39) Seydişehir Yaylacık Mahallesi'ndeki tarlalarında domuz olduğunu fark edince tüfekle Yazı mevkisine gitti.
M.H. aracın kasa kısmından domuz sürüsüne ateş ettiği sırada kabinden başını çıkaran Tepeci ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tepeci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.H. ile M.K. gözaltına alındı.
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