Domuz sürüsüne ateş ederken arkadaşını öldürdü

İddiaya göre, Emre Tepeci (32), M.H. (46) ve M.K. (39) Seydişehir Yaylacık Mahallesi'ndeki tarlalarında domuz olduğunu fark edince tüfekle Yazı mevkisine gitti.

Konya 'da arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü.

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