Elektrikli bisiklete çarptı, üç çocuk kamyonetin altında kaldı
09.06.2026 22:14
Bisikletteki 3 çocuk kamyonetin altında kalarak yaralandı.
Konya'da bir kamyonet elektrikli bisiklete çarptı. Aynı aileden 3 çocuk kamyonetin altında sürüklendi.
Konya'nın Karatay ilçesinde Z.Y. yönetimindeki 42 ABV 619 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu O.S.'nin kullandığı üzerinde elektrikli bisiklete çarptı.
Üzerinde 4 kişinin bulunduğu bisikletin sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu, beraberinde aynı aileden C.S., A.S. ve İ.S. adlı çocuklar ise kamyonetin altında kalarak sürüklendi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilemedi.
Kamyonet sürücüsü Z.Y.'yi gözaltına alan polis, kazaya ilgili soruşturma başlattı.
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