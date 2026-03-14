Ereğli'de uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

Şüpheli olduğu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, olayla ilişkili 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 15 gram metamfetamin, 45 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

YASAL UYARI

KONYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KONYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.