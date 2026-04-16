Eşini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası
16.04.2026 13:43
Tartıştığı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren kadına "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulandı.
Konya'da 17 yıllık eşini bıçaklayıp öldüren Şerife Çeliktaş'a 15 yıl hapis cezası verildi.
Konya'da geçtiğimiz yıl kocasını 25 bıçak darbesiyle öldüren kadının yargılandığı davada karar açıklandı.
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanık Şerife Çeliktaş, "Ben böyle olmasını istemezdim. Çocuğumu korumak zorundaydım. Maktulün sevdiklerime bir zarar vermesini istemedim." dedi.
Mahkeme heyeti başkanı sanık Çeliktaş'a "eşi karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 15 yıla düşürdü.
NE OLMUŞTU?
Şerife Çeliktaş (35), 23 Şubat 2025'te merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde tartıştığı eşi Ömer Çeliktaş'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
