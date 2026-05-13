Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
13.05.2026 14:48
Mehmet Ali Erkek, 6 Mayıs 2026'dan bu yana aranıyordu.
Konya'da bir haftadır kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Bozkır ilçesindeki kanyonda bulundu.
Konya'da yakınları tarafından 6 Mayıs'ta kayıp ihbarı yapılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'in (39) bulunması için çalışma başlatıldı.
AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıç polis ekiplerince bir haftadır aranan Erkek'in otomobili, ilçedeki Mavi Boğaz Kanyonu civarında bulundu.
Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, Erkek'in cansız bedenini kanyonda su içerisinde buldu.
Ekiplerce sudan çıkarılan Erkek'in cesedi, Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
