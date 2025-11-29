Kombi patlaması yangına neden oldu
29.11.2025 16:31
İHA
Konya'da bulunan dairede kombinin patlaması sonucu yangın çıktı. 1 kişi yaralandı.
5 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan dairenin mutfak bölümündeki kombi, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.
Öte yandan, yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 1 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri dairede soğutma çalışması yaptı.
