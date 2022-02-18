Konya Seydişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 12:18
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Emre Yılmaz idaresindeki 07 BTU 53 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Demirayak'a (52) çarptı.
Demirayak olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Yılmaz yaralandı.
Yaralı sürücü, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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