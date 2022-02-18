Konya Seydişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü (Konya Haberleri)

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 12:18

Konya Seydişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Emre Yılmaz idaresindeki 07 BTU 53 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Demirayak'a (52) çarptı.

Demirayak olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Yılmaz yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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