Konya'da 11 bin 144 uyuşturucu hap ele geçirildi



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına, uyuşturucu nakli ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalarda belirlenen araç ve ikametlere operasyon düzenledi.



Aramalarda 11 bin 144 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan S.S. ve İ.G. hakkında adli işlem başlatıldı.