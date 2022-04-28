Konya'da 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 28.04.2022 - 17:38
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapıldığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt, sayaçlı aparat ve jeneratöre el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.
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