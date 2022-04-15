Konya'da 4 bin 559 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 15.04.2022 - 15:33
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı ilaçların satıldığı ihbarını aldı.
Belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 4 bin 559 gümrük kaçağı ilaç bulundu.
İlaçların ticaretini yaptığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
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