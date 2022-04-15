Konya'da 4 bin 559 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi

Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı ilaçların satıldığı ihbarını aldı.



Belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 4 bin 559 gümrük kaçağı ilaç bulundu.



İlaçların ticaretini yaptığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

