Konya'da 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı (Konya Haberleri)

Konya'da "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 19.11.2021 - 16:33

Konya'da 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmada firari hükümlü Y.D'nin (46) arkadaşlarının evinde kaldığını tespit etti.
Ekiplerin yaptığı bir haftalık çalışma neticesinde Y.D'nin, Ulubey Mahallesi civarında olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Y.D'yi mahallede saatler süren takip sonucu yakaladı.
"Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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