Konya'da 6. kattan düşen genç yaşamını yitirdi

Konya Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 01:22
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya'da apartmanın 6. katından düşen genç yaşamını yitirdi.
Merkez Selçuklu ilçesi Ruganlı Sokak'ta ailesiyle ikamet eden Muhammed Yusuf Bostan (21), yaşadıkları apartmanın 6. katındaki evlerinin balkonundan sitenin bahçesine düştü.
Durumu gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri, Bostan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ev ve olay yerinde inceleme yaptı.
Bostan'ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Konya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.