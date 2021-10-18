Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı (Konya Haberleri)

Konya'da yağmur nedeniyle kaygan zeminde yoldan çıkan minibüs ağaca çarptı, kazada 7 kişi yaralandı.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:07

Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı

Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Kadınhanı ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde, Ankara istikametinden gelen Servet Akın (34) yönetimindeki 42 AH 527 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp ağaca çarptı.

Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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