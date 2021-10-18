Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:07
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Kadınhanı ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde, Ankara istikametinden gelen Servet Akın (34) yönetimindeki 42 AH 527 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp ağaca çarptı.
Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Konya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Konya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.