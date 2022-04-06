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Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı (Konya Haberleri)

Konya'da 7 kilo 587 gram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 12:34

Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde, iki otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği Lucky'nin de destek verdiği aramalarda, otomobillerin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 7 kilo 587 gram eroin ele geçirildi.

Araçlardaki 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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