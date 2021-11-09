Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 15:19
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, İddiaya göre, Huğlu Mahallesi'ndeki silah fabrikasında çalışan Recep Çekiç (34), aralarında husumet bulunan Y.E. ile Özgürlük Caddesi'nde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E, Çekiç'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan Çekiç, kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarmaya teslim olan Y.E. gözaltına alındı.
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