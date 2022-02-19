Konya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 19.02.2022 - 14:50
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahibiata Mahallesi Şirinhanım Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Mehmet Binbirdağ, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.
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