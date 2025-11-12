Konya'da bir TIR dolusu kaçak tütün ele geçirildi

Konya'da yaklaşık 13 bin kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaları sürüyor.

Merkez Karatay ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bir şüphelinin kaçak tütün taşımacılığı yaptığı belirlendi. Şüphelinin kullandığı araç tespit edilerek kontrollü şekilde durduruldu.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON LİRA

Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şüpheliye ait TIR'da yapılan arama ve kontrolde sahte tütün taşıma belgesi düzenlenerek tütün ticareti yapıldığı tespit edildi. Araçta piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan, 12 bin 920 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütüne el konulurken, araç sürücüsünün ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.