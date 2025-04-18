Konya'da cinayet sanığına 15 yıl hapis

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar S.A, E.R. ve G.G. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanıklar, beraatini istedi.



Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklardan G.G'nin kayınpederi Rıza Renkliışık'ı öldüren S.A'nın "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Heyet, tutuklu diğer iki sanığın beraatine karar verdi.



Merkez Meram ilçesinde 15 Ocak 2024'te çıkan silahlı kavgada Rıza Renkliışık öldürülmüş, olayla ilgili G.G, E.R. ve S.A. tutuklanmıştı.

