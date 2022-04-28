Konya'da çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 28.04.2022 - 15:54
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokak'ta inşaat halindeki iki katlı bina, beton atımı sırasında çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Enkaz altında kalan İbrahim Bektaş ve Nuri Saçak yaralı olarak çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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