Konya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 09:58
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kazada sürücü Yıldırımel ile araçtaki Hanife Yıldırımel (66), Songül Erdil (18) ve Serengül Erdil (17) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye götürülen yaralılardan Serengül Erdil, yolda hayatını kaybetti.
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