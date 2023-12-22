Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Hasan Çakır idaresindeki otomobil, Bostandere Mahallesi Seydişehir yönü çıkışında şarampole devrildi.
Sürücü ile otomobildeki Şerife Çakır, Mevlüt ile Kadriye Denizli yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Konya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Konya