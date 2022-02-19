Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 19.02.2022 - 14:51
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Kostim Sanayi'nde aracıyla drift yapan sürücünün M.T. (23) olduğunu tespit etti.
9 bin 125 lira ceza uygulanan M.T'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
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