Konya'da eğlence merkezinde çalışanlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 11:52
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, İddiaya göre, Meram ilçesindeki eğlence merkezinde çalışan aşçı Mustafa D. (60) ile garson Kemal Akdeniz (56) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olayda Akdeniz bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Akdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan Mustafa D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Konya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Konya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.