Konya'da "Engelleri Kaldırıyoruz" projesiyle engelliler trafikte sorun yaşamayacak

Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve Görmeyenleri Koruma Derneği tarafından farkındalık oluşturulması amacıyla program düzenlendi.



Kültürpark'ta, "Engelleri Aşalım Gönüllere Ulaşalım" sloganıyla düzenlenen programda, polis ekipleri yaya görme engelli vatandaşların yaya geçidinden geçmesine yardımcı oldu.



Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de koluna giren görme engelli vatandaşlarla yaya geçidinden geçti.



Dernek Başkanı Veli Özağan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Dinç'e teşekkür ederek, engellilerin sorunlarıyla ilgili sunulan çözüm önerilerinden memnun olduklarını söyledi.



Vatandaşlarla birlikte olmalarının her türlü engeli kaldıracağını ifade eden Özağan, "Görme engelli kişilere vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı. Özellikle trafikte veya karşıdan karşıya geçerken güvenilir bir şekilde seyahat etmek istiyoruz. Görme engelli kardeşimiz karşıdan karşıya geçmek için yardım isterse kolundan tutulmaz. Görme engelli kişi, rehberin koluna girerek karşıya geçer." diye konuştu.



İl Emniyet Müdürü Dinç ise her zaman görme engelli vatandaşların yanında olduklarını söyledi.



Bu kapsamda çeşitli projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Dinç, "Engelli vatandaşların yardım istemeleri halinde daha hızlı ulaşabilmek için WhatsApp gurupları oluşturacağız. Bu tür konularda onlara öncelik tanıyarak, en kısa sürede yanlarına gideceğiz. Bizler onların hayatını kolaylaştırmak için varız." ifadelerini kullandı.



ENGELLİLERİN SORUNLARINA ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Engelleri Kaldırıyoruz" projesi kapsamında, engelli park yerleri ile engelli rampaları önüne park eden araçlara anında müdahale etmek için, WhatsApp grubu oluşturularak, ihbarların etkin şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.



Engelli vatandaşlar, gün içerisinde trafikte yaşadığı aksaklıkları ve mağduriyetleri de bu ihbar hattından bildirerek, trafik ekiplerine ulaşabilecek.



