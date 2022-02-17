Konya'da "FETÖ çatı davası"nın firari hükümlüsü yakalandı

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 12:54
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'daki FETÖ çatı davasında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen A.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, A.Y. mutfak balkonundaki dolabın arkasında saklanırken yakalandı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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