Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı (Konya Haberleri)

Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 17:20

Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

2 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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