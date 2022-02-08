Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 17:20
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.
2 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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