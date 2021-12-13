Konya'da FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 8 gözaltı

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 11:47
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 2'si muvazzaf asker, biri ihraç, 6'sı emekli askeri personel ve bir öğretim görevlisi olmak üzere 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
l Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Konya merkezli 6 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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