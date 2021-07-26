Konya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Konya Haberleri 26.07.2021 - 16:44
Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sadık Candan yönetimindeki 06 AE 8329 plakalı hafif ticari araç, Ağılbaşı Mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Murtaza, Sevgi ve Yunus Candan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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