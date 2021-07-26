Konya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı (Konya Haberleri)

Konya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya Haberleri 26.07.2021 - 16:44

Konya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sadık Candan yönetimindeki 06 AE 8329 plakalı hafif ticari araç, Ağılbaşı Mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Murtaza, Sevgi ve Yunus Candan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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