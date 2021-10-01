Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Konya Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 20:47
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Beyşehir-Isparta kara yolu Hüyük-Budak Mahallesi yol ayrımında, İsmail Y. (50) idaresindeki 33 ABB 103 plakalı hafif ticari araç ile Durmuş A. (33) yönetimindeki 42 AIT 407 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ayşe Y. (20), Fatih A. (43) ve otomobildeki Ayşe A. (32), Gülsena A. (5), Ervanur A. (9) ile Gülizar Ö. (71) yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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