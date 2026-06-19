Konya'da havai fişek deposunda yangın

Konya'da havai fişek deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında depodaki havai fişeklerin patlama sesleri duyuldu.

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