Konya'da iki komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Özkan Can, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Söz verilen Can, olay sırasında kimseyi öldürme kastıyla hareket etmediğini, sadece kendisini ve ailesini korumak istediğini iddia etti.



Can'ın eski eşi Nadire T. ise eşiyle mutlu bir beraberlik yaşarken komşuları olan maktul çiftle tanıştıklarını, maktul Abdullah Koçak'ın kendisine karşı bazı duygular beslemesine engel olamadığını öne sürdü.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde Özkan Can, 21 Ocak'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuları Gonca Pekşen (39) ve Abdullah Koçak (40) ile tartışmış, çıkan kavgada Pekşen ve Koçak tabancayla vurularak öldürülmüştü.