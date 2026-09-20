Konya'da iki otomobil çarpıştı. 3'ü ağır 4 yaralı
20.09.2026 17:42
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi ile Adana Çevre Yolu Caddesi kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki otomobil ile E.Z. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkiyle O.Ö., E.Z., M.Ç. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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