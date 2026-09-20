Konya'da iki otomobil çarpıştı. 3'ü ağır 4 yaralı

Çarpışmanın etkiyle O.Ö., E.Z., M.Ç. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki otomobil ile E.Z. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

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