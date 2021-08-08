Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Oğuzhan Uğurel idaresindeki 06 BEV 410 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 158. kilometresinde aynı istikamette seyir halinde olan Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mowafq Omeri'nin (49) kullandığı 33 MA 1379 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle ağaçlara çarpan otomobil araç devrilerek takla attı. Oğuzhan Uğurel yara almazken yanında bulunan eşi Ülkü Kurt Uğurel (26), diğer otomobilin sürücüsü Omeri ve otomobilde bulunan Ahmet Abdulbakı (20) ve Ayman Alhamud (20) yaralandı.



İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Ahmet Abdulbakı ve Ayman Alhamud Konya'ya sevk edildi.