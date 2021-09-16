Konya'da izinsiz yılkı atı toplayan yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı

Konya Haberleri Anadolu Ajansı 16.09.2021 - 14:56
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Yeşilyurt Mahallesi Karacadağ bölgesinde izinsiz yılkı atı yakaladığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, Kırgızistan uyruklu Ulan A, Kulubek A, Dier A. ile Özbekistan vatandaşı Nekmurod S'yi yakaladı.
Haklarında yasal işlem yapılan yabancı uyruklular, Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kamyona bindirilen 41 yılkı atı, ekipler tarafından tekrar doğaya salındı.
Konya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Konya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.