Konya'da izinsiz yılkı atı toplayan yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı (Konya Haberleri)

Konya'nın Karapınar ilçesinde kaçak olarak yılkı atı toplayan yabancı uyruklu 4 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Konya Haberleri Anadolu Ajansı 16.09.2021 - 14:56

Konya'da izinsiz yılkı atı toplayan yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı

Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Yeşilyurt Mahallesi Karacadağ bölgesinde izinsiz yılkı atı yakaladığı bilgisine ulaştı.


Harekete geçen ekipler, Kırgızistan uyruklu Ulan A, Kulubek A, Dier A. ile Özbekistan vatandaşı Nekmurod S'yi yakaladı.


Haklarında yasal işlem yapılan yabancı uyruklular, Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Kamyona bindirilen 41 yılkı atı, ekipler tarafından tekrar doğaya salındı.


Yasal Bilgilendirme

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