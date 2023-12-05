Konya'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin sosyal medyadan satışının yapıldığını tespit etti.



Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 5 ev, 4 iş yeri, 2 depo ve 2 araçtaki aramalarda, 695 bin boş makaron, 762 elektronik sigara, 5 bin 500 sahte TAPDK bandrolü, 1815 elektronik sigara likiti, 180 litre elektronik sigara aroması, 4 bin 623 paket sigara, 577 kozmetik ürün, 38 cep telefonu, 57 cep telefonu aksesuarı ve 9 akıllı saat ele geçirildi.



Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

