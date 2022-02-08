Konya'da kaçırdıkları genci işkenceyle felç eden sanıkların yargılanmasına başlandı.

Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya'da bir gencin, ayrıldığı nişanlısının kuzeni ve arkadaşı tarafından kaçırıldığı, darbedilerek uçurumdan atıldığı ve işkenceye uğradığı iddiasına ilişkin iki sanık hakim karşısına çıktı.



5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin U. ile İlyas T, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.



Söz verilen sanık Hüseyin U, müştekiye işkence ve cinsel saldırıda bulunmadıklarını öne sürdü.



Hüseyin U, müşteki Nurullah Oğuz'un kuzeni ile nişanlandığını, aileler arasında anlaşmazlık çıkınca nişanın bozulduğunu söyledi.



Oğuz'un ayrılığı kabullenemediğini, nişanlısıyla barışmak için kendisinden yardım istediğini öne süren Hüseyin U, "Ben de meşgul olduğumu, ilgilenemeyeceğimi söyledim ama çok ısrarcı oldu. Daha sonra kuzenimin babasıyla görüştüm ve Nurullah'ın kendilerine şantaj yaptığını, kuzenimi tehdit ettiğini öğrendim. Arayıp bu durumu ona sordum. Bana kuzenimle özel görüntülerinin olduğunu, aralarını yapmazsam görüntüleri tüm akrabalara göndereceğini söyledi. Telefonda tartışınca, ısrarları üzerine yüz yüze görüşme teklifini kabul ettim." ifadelerini kullandı.



Arkadaşı olan diğer sanık İlyas T'yi yanına alıp Nurullah Oğuz ile buluşmaya gittiğini belirten Hüseyin U, "Buluştuğumuzda tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. İkimiz de birbirimizi darbettik. Müşteki bağırmaya başladı, 'Bu taraftayız' gibi sözler söyleyince birilerini çağırdığını düşünüp silahımla havaya bir el ateş ettim. Bunun üzerine müşteki paniğe kapıldı ve kendisini şarampolden aşağıya bıraktı. 15-20 metre derinlikten aşağı yuvarlandı." diye konuştu.



Oğuz'un arkasından aşağı indiğini, kavganın orada da devam ettiğini anlatan Hüseyin U, İlyas T'nin kavgaya karışmadığını iddia etti.



Sanık İlyas T. de üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.



Müşteki Oğuz'un babası Abdullah Oğuz, olay nedeniyle oğlunun bedeninde kalıcı hasar meydana geldiğini belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



Nurullah Oğuz'un (29) 9 Eylül 2021'de Ardıçlı mevkisi yakınlarında ağır yaralı ve baygın halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Hüseyin U. ile İlyas T. tutuklanmış, sanıklar hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli cinsel saldırı", "Birden fazla kişi ile gece vakti silahla nitelikli yağma", "Cinsel amaçla, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açılmıştı.