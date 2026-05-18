Konya’da kağıt fabrikası yandı
18.05.2026 23:03
Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında çıktı.
Fabrikanın bahçesine istiflenen tonlarca kağıt yığını henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerini bildirdi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor
YASAL UYARI
KONYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KONYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.