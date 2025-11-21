Konya'da kamyon kamyonete çarptı: 1 ölü

21.11.2025 12:32

Konya'da kamyon kamyonete çarptı: 1 ölü
İHA

Konya'da kamyonun kamyonete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu Kızılören Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Kızılören kavşağında Konya'dan Beyşehir istikametinde ilerleyen S.K. idaresindeki kamyon, Beyşehir istikametine dönerken İ.A. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

 

Alınan ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

 

Çarpma sonucu yan yatan kamyonet şoförü yaralanırken, kamyonetteki yolcu Z.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

 

Hayatını kaybeden Z.A.'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.

