Konya'da kaybolan yaşlı çift, ekipler tarafından 2 gün sonra bulundu

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yaşlı çifte ulaşıldı. Sağ olarak kurtarılan N.B. ve B.B. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nın talebi üzerine Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Çalışmalara destek amacıyla AFAD Akşehir ekibi de Doğanhisar'a yönlendirildi.

Konya 'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Karaağa Mahallesi'nde ikamet eden N.B. (75) ve eşi B.B.'den (80) haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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