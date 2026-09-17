Konya'da kaybolan yaşlı çift, ekipler tarafından 2 gün sonra bulundu
17.09.2026 15:52
Yaşlı çiftin, traktörün kayması sonucu 2 gündür mahsur kaldığı öğrenildi.
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde odun toplamak için gittikleri arazide kaybolan yaşlı çift, ekiplerin arama kurtarma çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Karaağa Mahallesi'nde ikamet eden N.B. (75) ve eşi B.B.'den (80) haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Odun toplamak için evden ayrılan yaşlı çiftten haber alınamaması üzerine bölgeye geniş çaplı arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nın talebi üzerine Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Çalışmalara destek amacıyla AFAD Akşehir ekibi de Doğanhisar'a yönlendirildi.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Doğanhisar Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, Doğanhisar İlçe Jandarma ekipleri, Konya İl Jandarma Dağ Komando ekipleri, itfaiye ekipleri, mahalle muhtarı ve bölge halkı katıldı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yaşlı çifte ulaşıldı. Sağ olarak kurtarılan N.B. ve B.B. sağlık ekiplerine teslim edildi.
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