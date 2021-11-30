Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu (Konya Haberleri)

Konya'da kum fırtınası nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, 2 kişi ağır yaralandı.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 15:10

Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya'da ilk belirlemelere göre 8 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı

Konya genelinde sabah saatlerinden buyana etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuvvetli rüzgarın oluşturduğu kum fırtınası nedeniyle, Konya-Ankara karayolunda Cihanbeyli ilçesine bağlı Ağabey Mahallesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, 8 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Durumları ağır olan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

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