Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 15:10
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya'da ilk belirlemelere göre 8 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı
Konya genelinde sabah saatlerinden buyana etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kuvvetli rüzgarın oluşturduğu kum fırtınası nedeniyle, Konya-Ankara karayolunda Cihanbeyli ilçesine bağlı Ağabey Mahallesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İlk belirlemelere göre, 8 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Durumları ağır olan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.
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