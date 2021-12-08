Konya'da Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Konya Haberleri)

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Topluluğu konser verdi.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 15:30

Konya'da Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen anma törenleri kapsamında, geleneksel "Türbeönü Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Topluluğu, Türk tasavvuf müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.

Solistliğini Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yıldırım''n yaptığı topluluk, Türk Tasavvuf Müziğinin çeşitli makamlarındaki eserlerini, sohbet çadırını ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sundu.

17 Aralık'a kadar devam edecek Türbeönü Buluşmaları etkinliğinde, müzik toplulukları her gün sahne alacak.

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