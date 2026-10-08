Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 ölü

Kaza, Beyşehir-Hüyük Kara yolunun 17. kilometresi, Yelten mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde bulunan 59 ALU 195 plakalı hafif ticari araç ile 59 AJT 256 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Durumu ağır olan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan 3'ü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.