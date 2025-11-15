Konya'da otomobil şarampole devrildi: 4 kişi yaralandı
15.11.2025 14:10
AA
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Nevin K. (33), yönetimindeki 42 VU 970 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Mehmet K. (43), A.T.K. (4) ve Züleyha S. (70) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
