Konya'da parkta kavga: Bir yaralı
14.03.2026 15:10
Yaralı gencin hayati tehlikesi bulunmuyor.
Konya'da parkta çıkan kavgada 17 yaşındaki bir genç bıçakla yaralandı. Polis şüphelileri arıyor.
Konya'da bir parkta çıkan kavgada kan aktı.
Olay, saat 14.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Pendik Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki parkta tartışan iki grup arasındaki olayın kavgaya dönüşmesi sonucu 17 yaşındaki A.E.B. bıçakla yaralandı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adresi sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
