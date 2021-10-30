Konya'da polisten kaçan araçta 24 kilo 600 gram kilogram eroin bulundu

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 30.10.2021 - 19:26
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurdu.
Uygulama noktasından kaçmaya başlayan aracı, polis ekipleri 60 kilometre takip etti.
3 polis memurunu hafif şekilde yaralayarak kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sırasında yolda seyir halindeki başka bir araca çarparak, araçtaki 4 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.
Kovalamacanın ardından yakalanan araçta 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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